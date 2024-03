Simple text editor that uses the standard HTML input . This editor is the default if none other specified.

Enabling Text Cell Editor

Edit any cell in the grid below to see the Text Cell Editor:

Enabled with agTextCellEditor and configured with ITextCellEditorParams .

columnDefs : [ { cellEditor : 'agTextCellEditor' , cellEditorParams : { maxLength : 20 } , } , ]

API Reference